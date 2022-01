Selon le média anglais The Sun, Cristiano Ronaldo pourrait rejoindre le PSG s’il venait à quitter Manchester United, et serait donc associé à Lionel Messi !

Voir Cristiano Ronaldo et Lionel Messi jouer sous le même maillot, beaucoup de fans de football en rêvent. Et si ce rêve devenait une réalité ? En effet, d’après les informations de The Sun, l’attaquant portugais ne serait pas satisfait de sa situation en Angleterre. Et le média mentionne le PSG comme potentielle future destination du quintuple Ballon d’Or.

De plus, les dirigeants qataris n’hésiteraient pas à passer à l’action rapidement si Ronaldo venait à décider de quitter Manchester United. Une venue qui pourrait d’ailleurs compenser le potentiel départ de Kylian Mbappé au Real. Alors, Ronaldo – Messi au PSG, ça fait rêver non ?