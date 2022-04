Depuis son arrivée en Catalogne, Pierre-Emerick Aubameyang flambe littéralement. Arrivé cet hiver en provenance de Londres et du club d’Arsenal, il n’en finit plus de marquer des buts et les dirigeants catalans ont une idée bien précise pour renforcer encore un peu plus le secteur offensif la saison prochaine.

Le club espagnol va beaucoup mieux en championnat et la récente victoire dans l’Olympico face au Real Madrid a fait une énorme impression. De retour dans la course au podium en championnat, les hommes de Xavi Hernandez font aussi partis des favoris pour la victoire finale en Europa League. Si tout va pour le mieux en Catalogne, les dirigeants pensent au mercato estival et ils ont déjà une idée pour leur attaque.

À en croire les dernières informations de ‘Sport’, Joan Laporta souhaiterait recruter Alexandre Lacazette pour la saison prochaine. L’objectif serait de reformer le duo d’attaque des Gunners d’Arsenal. Sous contrat avec la formation londonienne jusqu’en juin prochain, il sera libre de s’engager dans le club de son choix et retrouver son ami et ancien coéquipier dans une des équipes les plus prestigieuses du monde pourrait être un très beau challenge pour le joueur formé à Lyon. Affaire à suivre…