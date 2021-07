C’est bien connu, l’Olympique Lyonnais et le LOSC cherchent activement un joueur pour évoluer au poste de défenseur central. Les deux clubs français ont jeté leur dévolu sur Dedryck Boyata.

Si les Lyonnais ont recruté libre Damien Da Silva, ce dernier n’aspire pas forcément à être titulaire et les derniers matchs de Marcelo ne rassurent pas plus. Du coup, Juninho est en quête d’un nouveau joueur pour évoluer à ce poste. D’après les informations du journaliste belge, Sacha Tavolieri, les Rhodaniens, mais aussi le LOSC s’intéressent au profil du défenseur central de la Begique. « Alors qu’il lui reste 1 an de contrat avec le Hertha BSC (pas contre son départ) Dedryck Boyata, en forme avec les Diables Rouges à l’EURO2020, suscite la convoitise : Le LOSC et l’OL ont déjà exprimé leur intérêt, des clubs de SerieA aussi… À suivre« , a indiqué sur Twitter le journaliste. L’OL pourrait même bénéficier d’un avantage dans ce dossier, puisque Jason Denayer connaît bien Boyata car il évoluent en sélection. Pour le LOSC, il a aussi l’avantage de jouer la Ligue des champions. Affaire à suivre…