L’international mexicain Irving Lozano de 27 ans serait très en vue à l’international. Au total, c’est 4 clubs européens qui sont sur le joueur et qui envisageraient de le recruter pour le prochain mercato.

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec Naples, l’ailier Hirving Lozano pourrait quitter l’Italie dès cet hiver. En effet, Marca annonce que le Bayern Munich, Everton, Manchester United et le RB Leipzig sont intéressés par le joueur. Le joueur pourrait donc bien se retrouver dans l’un de ces quatre clubs après la coupe du Monde.

En cas de départ, le joueur pourrait rapporter plus de 30 millions d’euros au Napoli. Avec une passe décisive lors des six premières rencontres de championnat, le joueur ne serait apparemment pas totalement contre un départ et se sentirait prêt à rejoindre l’échelon supérieur.