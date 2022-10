Le FC Barcelone a chuté lourdement ce mercredi soir en Ligue des champions contre le Bayern Munich avec une défaite sur le score de 3 buts à 0. Outre cette défaite, le Barça se retrouve éliminé de la Ligue des champions et c’est un désastre total pour les Catalans.

Après la rencontre, le jeune milieu de terrain du FC Barcelone Pedri a parlé tout simplement d’un désastre après cette élimination en phases de groupe de Ligue des champions. “Bien sûr que c’est un désastre, le Barça doit sortir de ce groupe. Nous ne l’avons pas fait parce que nous ne méritions pas de continuer en Ligue des champions. Nous sommes une équipe très jeune, avec une grande marge de progression, nous avons fait de belles recrues, mais cela ne suffit pas pour disputer la Ligue des champions et ça a été une grosse déception.”

Le joueur de 19 ans poursuit dans ce sens et détaille les failles de l’effectif. “Il nous manque beaucoup de choses, mais nous devons faire notre autocritique. Il est vrai qu’à Munich, nous méritions plus, à Milan, il y a eu quelques circonstances… Mais après avoir vu ce qui s’est passé aujourd’hui, on peut voir que nous ne sommes pas prêts à disputer la Ligue des champions. Nous devons être plus calmes avec le ballon pour attaquer, c’est l’une des grandes choses que nous devons améliorer. On a vu que le Bayern était physiquement très fort et gagner les duels est très important dans cette compétition.”