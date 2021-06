Le génie argentin de 20 ans a donné son accord pour venir à Marseille la saison prochaine, mais à une seule condition qui pourrait refroidir les dirigeants de l’OM.

Alors que la saison de Ligue 1 se termine ce week-end, Jorge Sampaoli et ses dirigeants préparent déjà la suivante. Plusieurs joueurs ont déjà été approché en vue du mercato estival pour pallier les départs de Florian Thauvin, Valère Germain, Michaël Cuisance ou encore Olivier Ntcham. Sur le plan offensif, le président Pablo Longoria aurait notamment coché le nom de la pépite du Vélez Sarsfield, Thiago Almada. Le milieu offensif de 20 ans fait sensation depuis déjà quelques saisons dans le championnat argentin et il serait également sur les tablettes d’Arsenal et de la Juventus Turin.

Seul hic, le joueur ne semble pas pressé à l’idée de quitter son Argentine natale. Comme le rapporte le média local Vélez a Fondo, Thiago Almada aurait même exigé à Pablo Longoria de pouvoir disputer la fin de la campagne de Copa Livertadores avec Vélez avant de s’envoler vers l’Olympique de Marseille. Un coup dur en perspective sachant que la compétition devrait se terminer cet hiver. Le transfert du jeune prodige argentin serait alors conclu lors du prochain mercato estival, au mois de janvier 2022.