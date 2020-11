Pour renforcer la défense de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria aurait flairé une très bonne affaire du côté de la Serie A.

En grande difficulté depuis le début de saison, l’Olympique de Marseille aurait bien l’intention de se renforcer cet hiver et l’été prochain, sans pour autant se ruiner. D’après les informations du Corriere dello Sport, Pablo Longoria, le directeur sportif marseillais, ce serait déjà penché sur le cas de Nikola Maksimovic. Barré par la concurrence de Koulibaly et Manolas à Naples, le défenseur de 28 ans voudrait rapidement faire ses valises. Et bonne nouvelle pour l’OM, son contrat expire en juin 2021. De quoi réaliser une très bonne affaire.

Mais tout n’est pas si simple, puisque plusieurs écuries italiennes seraient aussi sur le coup. Le site FCInterNews rapporte que l’Inter Milan et le Milan AC se seraient penchés sur son dossier. Les Nerazzuri auraient même déjà débuté des discussions avec l’agent du joueur, Fali Ramadani. Pablo Longoria va devoir se montrer particulièrement convaincant.