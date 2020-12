L’attaquant français du Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram, a été expulsé samedi pour avoir craché sur un joueur d’Hoffenheim, lors de la 13e journée de Bundesliga.

A la 79e minute de ce match mal embarqué pour son club (et finalement perdu 1-2 à domicile), Marcus Thuram a craché sur Stefan Posch. Carton rouge direct et expulsion immédiate pour le Français. Quelques heures plus tard, il a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux.

« Il s’est passé quelque chose qui n’est pas dans mon caractère et ne doit jamais arriver. J’ai mal réagi contre un adversaire et quelque chose s’est produit accidentellement et non intentionnellement. Je m’excuse auprès de tout le monde, de Stefan Posch, de mes adversaires, de mes coéquipiers, de ma famille et de tout ceux qui ont vu ma réaction. Bien sûr, j’accepte toutes les conséquences de mon geste. »

Les conséquences pourraient être lourde. Un crachat est en soi un acte grave. Mais en période de pandémie plus encore ! Thuram pourrait écoper de plusieurs matches de suspension.