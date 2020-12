Mediapro sort du silence et vient de publier un communiqué pour s’étonner du chiffres de ses abonnés publiés dans la presse. Avec 480.000 abonnés à Téléfoot La Chaîne, le groupe se rapproche d’une catastrophe industrielle, très loin des 3,5 millions d’abonnés visés lors de son lancement.

« Mediapro conteste fermement le chiffre de 480 000 abonnés à sa chaîne Téléfoot, évoqué dans la presse. La réalité est tout autre et nous renvoyons à notre précédente communication sur le sujet qui indiquait que le service Téléfoot a autour de 600 000 abonnés. Mediapro regrette cette nouvelle campagne de dénigrement basée sur de fausses informations, ainsi que les violations répétées de la confidentialité de la conciliation en cours avec la LFP. Mediapro continue de travailler, dans le cadre de cette conciliation, à trouver une solution satisfaisante pour l’ensemble des parties concernées », a indiqué le groupe dans un communiqué. Pour rappel, Mediapro n’a pas payé les droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2 du mois d’octobre et devrait faire de même au mois de décembre. Les clubs pendant ce temps continuent de souffrir…