Relégué en Ligue 2, l’AS Saint-Etienne enchaîne les recrues pour tenter de rebondir dès la saison prochaine. Les Verts conservent une véritable attractivité, même en Ligue 2, d’après les premiers mots de Jimmy Giraudon.

« Je retrouve Dylan Chambost, Laurent Batlles mais aussi Sergi Palencia que j’ai connu la saison dernière. C’est toujours plus facile. Mais le groupe dans son intégralité est super. Un club comme l’AS Saint-Etienne, ça ne se refuse pas, même en Ligue 2. C’est un championnat compliqué que je connais. Il demande beaucoup de régularité« , a déclaré Jimmy Giraudon dans des propos lancés en conférence de presse.

Alors que le mercato estival n’a ouvert ses portes que très récemment, l’AS Saint-Etienne a d’ores et déjà conclu l’arrivée de trois joueurs libres : Jimmy Giraudon (30 ans), Anthony Briançon (27 ans) et Dylan Chambost (24 ans). En parallèle, les Verts pourront compter sur les retours de prêt de Sergi Palencia (26 ans), Jean-Philippe Krasso (24 ans) et Charles Abi (22 ans).