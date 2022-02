Joueur exemplaire sous Zinedine Zidane, Lucas Vazquez avait fait de sa polyvalence un atout. Aujourd’hui sur le banc, il souhaite quitter le Real Madrid et éveille l’intérêt du Bayern Munich.

Homme fort de Zinedine Zidane lors de son passage au club, Lucas Vazquez a toujours été d’une exemplarité sans faille. Aligné sur l’ensemble du flanc droit, l’Espagnol a réalisé d’excellentes saisons et reste performant sous les ordres de Carlo Ancelotti. Cette année, le trentenaire a disputé 27 rencontres toutes compétitions confondues. Un beau bilan mais un statut d’éternel remplaçant qui ne lui conviendrait plus. Lucas Vazquez veut se faire la malle.

Selon les informations de la presse espagnole relayées par Calcio Mercato, Lucas Vazquez souhaiterait quitter le Real Madrid. Formé à Ural puis repéré très tôt par la Castilla, il veut se lancer dans un nouveau défi et découvrir un nouvel environnement. L’Espagnol serait sûr de lui et quitter le pays dès cet été malgré un contrat courant jusqu’en 2024. Le Bayern Munich serait, à l’heure actuelle, la seule écurie sensible à ses envies d’ailleurs.