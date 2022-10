À quelques mois de la fin de son contrat, N’Golo Kanté n’a toujours pas prolongé et pourrait bien quitter Chelsea la saison prochaine… Une éventualité suivie de très près par le PSG.

« C’est évident que N’Golo est très important pour notre équipe et que nous voulons qu’il prolonge. Mais nous devons prendre en compte ces deux dernières saisons incomplètes et arriver à un compromis », explique Chelsea dans les colonnes de L’Equipe.

Ainsi, le quotidien affirme que Kanté a déjà refusé une première offre de 2 ans. Ce dernier en espère au moins 4. Pour terminer, L’Equipe assure même que le Français pense de plus en plus à un départ et qu’il est prêt à s’offrir un dernier gros contrat ailleurs. Le PSG étant sur le dossier depuis de nombreuses années, on peut s’attendre à voir le club de la capitale française sauter sur l’occasion.

