Lille a écrasé Lorient (4-0), dimanche soir, en clôture de la 11e journée de Ligue 1.

Le Turc Yusuf Yazici a été le grand homme du soir. Auteur d’un doublé (29e, 51e) et d’une passe décisive sur le but d’Araujo (57e). Yazici a déjà inscrit 9 buts en 13 matches avec le LOSC cette saison. Il est la grande satisfaction de ce début d’exercice 2020-2021. On ne peut pas en dire autant de l’attaquant Canadien Jonathan David, recrue la plus chère de l’histoire du club mais… halleluïa, il a enfin débloqué son compteur ce soir (90e) !

Après cette victoire sans nuance, Lille reprend la deuxième place du classement, à deux points seulement du PSG, battu vendredi à Monaco (3-2) et avec deux points d’avance sur Lyon.

Pariez sur ces matches (bonus jusqu’à 100 euros)