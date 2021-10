Goalkeepers with the highest 'prevented goals' in Europe's top 5 leagues this season according to Wyscout:



🇸🇳Edouard Mendy (Chelsea) – 7.33



🇦🇷Matías Dituro (Celta) – 5.62



🇵🇹Luis Maximiano (Granada) – 4.09



🇳🇱Mark Flekken (Freiburg) – 3.67



🇦🇷Walter Benítez (Nice) – 3.34 pic.twitter.com/RYwg4OneUJ