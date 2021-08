Le mercato marseillais n’est peut-être pas encore terminé. À la recherche d’une doublure pour Milik, l’OM pourrait miser sur le Brésilien Willian José.

Avec les arrivées de Gerson, Mattéo Guendouzi, Konrad de la Fuente, Luan Peres ou encore Cengiz Under, le mercato estival de l’Olympique de Marseille est déjà XXL, mais Pablo Longoria n’en a pas tout à fait terminé. Le président du club phocéen avance toujours sur le dossier Pol Lirola, mais cherche aussi un attaquant pour pallier le départ de Dario Benedetto.

Le patron marseillais aurait déjà une cible en ligne de mire : Willian José. Brillant il y a deux ans avec la Real Sociedad, le Brésilien a connu plus de difficulté la saison dernière en prêt à Wolverhampton où il n’a inscrit qu’un seul but en 17 rencontres. D’après les informations du Mundo Deportivo, le club basque ne compte plus sur son buteur de 29 ans et l’OM pourrait en profiter pour récupérer une doublure de qualité à Arkadiusz Milik. Aucun accord n’a été trouvé entre les deux clubs, mais Pablo Longoria souhaiterait obtenir un prêt de Willian José, toujours estimé à 18 millions d’euros sur le marché des transferts.