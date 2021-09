Blacklisté par le FC Nantes et ses multiples entraîneurs, Batista Mendy n’a pas eu l’occasion d’éclore. Aujourd’hui au SCO d’Angers, l’ancien canari explose désormais au grand jour. Il explique les raisons de son départ.

« Je communiquais beaucoup avec les entraîneurs mais on a beaucoup changé, on n’était pas très bien au classement et aucun ne voulait prendre le risque d’aligner sur le terrain un joueur avec peu d’expérience. Ils m’ont proposé de prolonger mais j’ai refusé par rapport à mon manque de temps de jeu. J’ai senti un manque de respect de la direction, c’est ce qui a motivé mon choix de partir« , a-t-il déclaré pour Ouest-France.