Aujourd’hui joueur des Gunners d’Arsenal, Alexandre Lacazette arrive en fin de contrat en juin prochain. Annoncé de retour en Ligue 1 et pourquoi pas dans son club formateur, l’OL il a évoqué un éventuel retour en Equipe de France.

Dans le cadre d’un entretien accordé à l’émission Téléfoot, le footballeur français s’est montré pessimiste sur ses chances de porter de nouveau le maillot des Bleus. « On ne ferme pas la porte mais on y pense de moins en moins. S’il y a un appel oui j’irai forcément parce que ça fait toujours plaisir de jouer pour l’équipe de France mais je ne me fais plus vraiment d’illusions. »