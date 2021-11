Ce mardi, le Real Madrid accueille les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk pour le compte de la 4e journée de Ligue des champions.

Et justement cette confrontation sera arbitré par un Français, Monsieur Benoît Bastien. L’homme de 38 ans sera accompagné d’Aurélien Berthomieu, Benjamin Pages et Jérémie Pignard. Le Tricolore, qui avait arbitré le Clasico entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain à l’Orange Vélodrome (0-0, 11e journée de Ligue 1), arbitrera son deuxième match de C1 après l’opposition entre l’Ajax Amsterdam et le Besiktas (2-0).