Présent dans la liste des noms pour remplacer Thomas Tuchel au PSG, Thiago Motta n’acceptera pas tous les clubs de la planète.

L’ancien joueur du PSG n’est pas prêt à reprendre n’importe quel club. Dans une interview à RMC Sport, l’ancien milieu de terrain du club de la capitale n’est pas prêt pour reprendre l’Olympique de Marseille. « Entraîner un autre club de L1 ? Oui, mais cela dépend de ce que pense le club, de ses ambitions et si c’est compatible avec moi. Marseille ? Non, je ne pense pas. L’OM est un club que je respecte beaucoup, l’ambiance là-bas était magnifique. Mais je pense que même le club, avec ses traditions et les joueurs qui y ont joué… J’ai été à Paris pendant beaucoup d’années. Pour moi et surtout pour le club, ce ne sont pas des choses compatibles », a indiqué l’ancien milieu parisien pour RMC Sport.