Milieu de terrain du club de Leicester en Angleterre, Nampalys Mendy donne son avis sur les performance de son compatriote Wesley Fofana arrivé de Saint-Etienne lors du dernier mercato.

Présent devant les médias en compagnie de son entraîneur avant le match de Ligue Europa ce jeudi face au Sporting Braga, Mendy évoque l’adaptation du jeune défenseur central et semble déjà convaincu. « Il n’a que 19 ans et lorsque nous jouons, il donne le sentiment d’être un joueur expérimenté. Il est très ambitieux et veut apprendre. » Indique-t-il.

Pour rappel, Fofana fait un carton depuis le début de saison avec 5 matchs disputés dont 3 en Premier League. Cet été, les verts ont récupéré près de 35 millions d’euros pour le natif de Marseille.