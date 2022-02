Avram Grant, ancien coach de Chelsea entre 2007 et 2008 a été accusé de harcèlement sexuel par plusieurs femmes. Ces dernière ont déclaré que l’entraîneur israélo-polonais avait usé de son influence et de sa force pour tenter d’obtenir des faveurs sexuelles.

L’une des plaignantes a assuré au Times of Israël que l’homme de 66 ans l’avait invité dans son appartement, dans le but de l’aider à trouver du travail : « Il m’a dit : « Mets-toi à l’aise, enlève tes vêtements. » Je pensais qu’il plaisantait. J’étais assise loin de lui, sur le bord du canapé. Il m’a demandé de m’approcher et il a essayé de me prendre dans ses bras, il m’a vraiment attrapée et il ne m’a pas lâchée » , confie-t-elle dans un premier temps.

« Je me sentais mal à l’aise, il a posé sa main sur ma cuisse, et je me souviens avoir immédiatement déplacé sa main. Après quelques secondes de discussion, il m’a attrapée par le cou, comme s’il m’étouffait, il a tourné ma tête vers lui et il a essayé de m’embrasser de force. »