Indésirable à la Juventus Turin, Adrien Rabiot serait sur le point d’être inclus dans un échange avec Liverpool. Les Reds seraient prêts à réaliser un chassé croisé avec Naby Keïta.

Malgré un temps de jeu conséquent cette saison avec 45 rencontres disputées toutes compétitons confondues, Adrien Rabiot n’a pas convaincu sa direction de le conserver. Poussé vers la sortie par la Juventus Turin, le Français pourrait profiter d’intérêts exprimés en Premier League. Une tendance qu’a confirmée Fabrizio Romano qui indique que la Vieille Dame a placé le milieu de terrain sur la liste des transferts. Chelsea serait intéressé tout comme Liverpool qui aurait proposé un échange étonnant.

D’après les révélations faites par le Daily Mail, la Juventus Turin et Liverpool envisageraient de réaliser un échange comprenant Adrien Rabiot et Naby Keïta. Une éventualité que les Reds auraient déjà étudié depuis de nombreuses semaines tentant de se séparer de l’international guinéen à la moindre occasion. A un an de la fin de son contrat, il représente un actif dont il faut se séparer au plus vite.