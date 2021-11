Conscient que le départ de Kingsley Coman est plus proche que jamais, le Bayern Munich piste de nombreuses pistes afin de remplacer l’un de ses tauliers. Un favori se dégage et c’est un ancien parisien, Moussa Diaby.

Avec un total de six buts et 4 passes décisives en 14 rencontres disputées, Moussa Diaby s’éclate au Bayer Leverkusen et est désormais considéré comme l’une des grandes stars de la Bundesliga.