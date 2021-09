La réponse peut sembler étonnante, mais Yves Bissouma (25 ans) se considère bien comme le meilleur joueur de Premier League à son poste.

Interrogé au sujet du niveau de la Premier League, l’ancien Lillois Yves Bissouma – qui fait aujourd’hui le bonheur des fans de Brighton – n’a pas hésité à se placer tout en haut de la liste des milieux de terrains devant quelques noms ronflants comme Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes, N’Golo Kanté ou encore Paul Pogba. « Je ne veux pas être arrogant, mais c’est mon état d’esprit », a expliqué le Malien au micro de la BBC.

« Pour moi, c’est moi le meilleur. Parce que dans ma tête, je travaille pour être le meilleur. Je sais qu’en Premier League, il y a beaucoup de bons milieux de terrain. Mais pour moi, c’est moi. Cela me donne de la confiance et de l’énergie pour montrer aux gens que oui, je suis là. Je suis (Yves) Bissouma. (…) Je veux juste me concentrer sur mon football et jouer chaque match, chaque semaine, pour être bon et pour aider mon équipe à gagner. Le reste vous le verrez dans le futur. »