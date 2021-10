Contesté par tous les supporters du Milan AC à son arrivée en 2019, Simon Kjaer est passé de l’indésirable à l’incontournable. Véritable leader au sein du vestiaire lombard le Danois, nommé dans la liste des 30 prétendants au Ballon d’Or a prolongé son contrat jusqu’en 2024.

Simon Kjaer vit une année 2021 de rêve. Récemment nominé dans les 30 prétendants au titre ultime du Ballon d’Or, le Danois poursuit son aventure au Milan AC sous les ordres de Stefano Pioli. Le Danois a prolongé jusqu’en 2024 avec le club lombard et s’est offert, par la même occasion et selon les informations de Fabrizio Romano, une très belle revalorisation salariale. Un geste logique de la part de la direction milanaise alors que l’ancien défenseur central du LOSC, qui formait un merveilleux duo au côté de Marko Basa, performe sous l’étendard lombard. Il est sans aucun doute l’une des recrues les plus importantes réalisées par le Milan AC ces dernières années.