Selon les informations de Foot Mercato, l’ancien lillois Ibrahim Amadou est en discussions avancées avec le FC Metz.

19e de Ligue 1 à mi-saison, les Messins vont essayer de se renforcer cet hiver pour rester dans l’élite. Le FC Metz aurait trouvé sa recrue phare du mercato hivernal. Selon les informations de Foot Mercato, Ibrahim Amadou (28 ans) a résilié son contrat avec le FC Séville et discute actuellement avec le club entrainé par Frédéric Antonetti. RMC Sport ajoute que les négociations sont avancées entre tous les parties. Le milieu de terrain n’a pas joué de la saison avec le club andalou et cherchait donc activement une porte de sortie. Il aurait choisi de retrouver Antonetti qu’il a côtoyé au LOSC entre 2015 et 2016.