L’élimination en 8ème de finale de la Ligue des Champions du Paris Saint-Germain face au Real de Madrid a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. L’occasion pour Brandão de clamer son amour pour l’OM tout en taclant les Parisiens.

Certains joueurs n’ont pas oublié la rivalité entre le club de la capitale et le club phocéen. C’est le cas de Brandão qui après la rencontre n’a pas hésité à clamer son amour pour l’OM tout en taclant les Parisiens “ À jamais les premiers et les seuls “ s’exclame Brandão sur twitter. Une publication qui n’a plus aux supporters du PSG qui n’ont pas hésité à chambrer l’ancien attaquant marseillais, du coté de la cité phocéenne le tweet a beaucoup fait rire.