L’été dernier, Mariano Diaz a été poussé vers la sortie par la direction du Real Madrid. Carlo Ancelotti ne compte pas sur lui et lui a bien fait savoir ce qui n’a pas décidé l’ancien lyonnais qui a refusé toutes les offres potentielles. Cantonné au banc, le buteur aurait un comportement inacceptable en interne…

Indésirable et indésiré par le Real Madrid, Mariano Diaz a pourtant refusé toutes les offres qui lui ont été faites. Le FC Valence et le Rayo Vallecano avaient tout deux frappé à la porte de l’ancien lyonnais, porte qu’il a claqué sans se retourner. Une situation qui commence à agacer la direction madrilène alors qu’il n’a pas disputé la moindre minute depuis le début de la saison. Selon AS, le Real Madrid le soupçonne même de simuler des blessures afin d’éviter des déplacements incommodants. Un constat affligeant pour l’ancien de l’OL qui se satisfait de sa situation et de son chèque à chaque fin de mois.