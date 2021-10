Sixième homme dans la hiérarchie des défenseurs au FC Barcelone, Samuel Umtiti conserve l’espoir de retrouver sa place au club. Après de multiples efforts, le défenseur central, champion du monde en 2018, est sur la bonne voie, il le sait, il le sent.

Blessé au genou après le Coupe du Monde 2018 et le sacre des Bleus, Samuel Umtiti a vécu une véritable descente aux enfers. Désormais sixième et dernier dans la hiérarchie des défenseurs centraux, l’ancien de l’OL refuse d’abandonner et croit encore en ses chances et en son talent.

« Je me sens bien physiquement. Je supporte les entraînements et j’ai très envie de jouer. J’attends le moment pour pouvoir le faire. Mais au niveau physique, je vais bien. Psychologiquement c’est un peu dur, mais bon… J’ai vécu des moments difficiles à cause de ma blessure. Mais maintenant que je vais bien, j’aimerais jouer comme tous les autres joueurs de l’équipe. Mais pour le moment, je dois continuer à m’entraîner. Il y a un entraîneur qui prend des décisions et je dois les accepter. Si je ne joue pas, je dois m’entraîner plus que les autres et prouver que j’ai le niveau pour jouer.«

« Je ne me vois pas jouer dans un autre club, non. Impossible. C’est très clair pour moi. Je veux démontrer que j’ai le niveau pour jouer ici. […] Personne ne sait ce que j’ai fait, ce que je fais. Les doubles sessions d’entraînement… je suis un travailleur. Le football, c’est ma vie, le Barça c’est ma vie. C’est très clair dans ma tête. Le plus important, c’est de jouer ici parce que c’est mon club et j’aime ce club. Je veux triompher ici, gagner avec mes coéquipiers. Je me vois ici. J’attends de jouer. Il y a eu plusieurs clubs intéressés, mais tout le monde sait que j’aime ce club. Je ne me voyais pas ailleurs.«