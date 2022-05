Éric Sekou Chelle a été nommé à la tête des Aigles pour prendre la suite de Mohamed Magassouba.

« Âgé de 44 ans et diplômé d’un Brevet d’Entraineur Professionnel de Football (BEPF), le tout nouveau patron des Aigles aura comme premier défi, la qualification du Mali pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023) qui se déroulera en Côte d’Ivoire du 23 juin au 23 juillet 2023 », précise le communiqué de la la fédération malienne. Éric Chelle a été international malien à six reprises au cours de sa carrière entre 2004 et 2006. Défenseur central, il a notamment évolué à Valenciennes en tant que joueur, puis a connu trois postes en tant qu’entraîneur à Marseille Consolat (2016-2017), au FC Martigues (2017-2021) et à l’US Boulogne (2021).