Milieu de terrain de la Sampdoria de Gênes depuis un an et demi, Adrien Silva quitte le nord de l’Italie et s’engage avec le club des Emirats Arabes Unies de Al Wahda.

Ce mercredi le Portugais, ancien joueur de l’AS Monaco ainsi que des Foxes de Leicester rejoint le championnat emirati et signe un contrat de deux années en faveur de l’écurie. Avec la Sampdoria Gênes, Adrien Silva aura disputé 44 matchs toutes compétitions confondues et marqué un but, pour 18 rencontres depuis le début de la saison 2021-2022.