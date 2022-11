Libre depuis son départ de Eibar la saison dernière, Fernando Llorente a admis que l’un de ses plus grands rêves serait de jouer au Real Madrid. Et ce, même gratuitement…

« J’aurais aimé m’habiller en blanc. C’est incroyable ce que fait le Real Madrid en Ligue des champions. Je n’ai jamais vraiment été proche de signer la-bas. Chaque fois qu’ils m’ont voulu, j’avais un contrat avec l’Athletic Bilbao et à aucun moment ils n’ont voulu me laisser partir, ni le Real n’a payé ma clause. Quand il y avait cette chance, la Juventus était plus rapide.

Je me prépare sans arrêt depuis la fin du contrat, et s’il se passe quelque chose qui me passionne et qui me plaît, je serai ravi de continuer à jouer. Si Carlo Ancelotti m’appelait pour être remplaçant de Benzema ? Même gratuitement, bien sûr. Comment refuser ? », a lancé Llorente pour la radio espagnole Cadena SER.