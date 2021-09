L’ancien footballeur allemand place le PSG comme favori de la LDC devant le Bayern Munich et les clubs anglais.

Lothar Matthäus (60 ans) s’est risqué au jeu des pronostiques de la Ligue des champions cette semaine au micro de Sky Germany. Ancien Ballon d’Or en 1990, il place le PSG tout en haut de sa liste. « Sur le papier, Paris est désormais l’un des très grands favoris pour le titre. » Avec les arrivées de Lionel Messi, Donnarumma, Ramos, Wijnaldum, Hakimi et la présence de Kylian Mbappé, l’armada parisienne a de quoi faire peur.

Mais Matthäus pense aussi que le Bayern Munich peut jouer les trouble-fêtes cette année : « Si le Bayern est épargné par les blessures, le champion allemand peut aussi avoir son mot à dire en Europe. En conclusion, les quatre meilleures équipes anglaises (Chelsea, Manchester City, Manchester United et Liverpool), qui se sont très bien renforcées et ont fait un super début de championnat, Paris et le Bayern – ce sont mes favoris pour remporter la Ligue des champions. Je ne vois personne avec ce potentiel en Italie ou en Espagne pour le moment ».