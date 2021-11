Ancien de Lille lors de la saison 2019-2020, Andy Pembélé a est revenu sur sa saison difficile avec le LOSC.

Dans un entretien accordé à Actufoot, l’ailier de 21 ans actuellement à Créteil en National 1, est revenu sur sa saison au LOSC : « Je faisais partie des jeunes professionnels. La réserve là-bas est appelée Pro 2 parce qu’il y a énormément de joueurs professionnels en réserve. Donc quand je signe à Lille, je sais que j’y vais avec l’équipe réserve, même si j’ai la conviction que je vais pouvoir monter avec les pros pour essayer de prouver ma valeur. D’ailleurs, l’opportunité s’est présentée assez rapidement puisque moins d’une semaine après mon arrivée, j’enchaîne avec mon premier entraînement avec les pros. Mais à la fin de l’année, on est descendus avec la N2. Sauf qu’en réserve, c’est beaucoup de jeunes professionnels et je devenais l’un des plus âgés. Le LOSC c’est un club qui envoie ses jeunes là-haut très rapidement donc pourquoi faire jouer des 2000 en N3 quand tu peux faire jouer des 2002, 2003 ou 2004 ? Les joueurs de ma tranche d’âge ont tous dû trouver un projet ailleurs, que ce soit un prêt ou un transfert définitif. J’aurais pu rester au LOSC mais je n’aurais pas joué. »