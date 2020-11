L’international Norvégien pourrait faire ses valises pour la capitale espagnole. Selon AS, Dortmund et le clan Haaland auraient un accord verbal pour libérer l’attaquant en 2022. Et le Real Madrid serait le mieux placé pour l’accueillir.

Erling Haaland est il le successeur naturel de Karim Benzema au Real Madrid ? Selon AS, l’avenir est tracé en ce sens. En juin 2022, le Français aura 34 ans et arrivera en fin de contrat, et c’est cette date qu’aurait cochée le Real Madrid pour faire venir l’international norvégien. Avec 4 buts en Ligue des Champions et 10 toutes compétitions confondues, le géant confirme les immenses espoirs placés en lui la saison passée.

Très sage pendant ce mercato, le Real Madrid compte lâcher les chevaux. Et les supporters pourraient voir une nouvelle vague de galactiques arriver d’ici un ou deux ans. Le quotidien indique également que le club de la capitale est le mieux placé pour accueillir Haaland. Et que Dortmund serait prêt à négocier plus facilement leur joueur avec l’équipe de Zidane qu’avec n’importe qui d’autre. Avis aux portiers de Liga, faites chauffer les gants.