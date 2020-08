Corrigé par le Bayern Munich en quart de finale de la dernière Ligue des Champions, le FC Barcelone s’apprête à révolutionner son effectif.

Si pour le moment, le dossier Lionel Messi prend toute la place, les Catalans doivent réfléchir afin de trouver de nouveaux renforts. Avec Ronald Koeman aux manettes, le club catalan pourrait bien se renseigner sur la situation de Memphis Depay à Lyon, lequel était son leader en sélection nationale lorsque Koeman entraînait les Oranjes.

Ce lundi, “Mundo Deportivo” se plonge dans ce dossier et parle même d’un éventuel échange entre le capitaine Lyonnais et Samuel Umtiti (26 ans), un ancien Gone. Le Barça souhaite vendre son champion du monde et un échange avec l’OL semblerait possible. Umtiti doit se relancer, lui qui a connu de nombreuses blessures et Memphis voudrait jouer la Ligue des Champions dès la saison prochaine.

Autre élément, le Néerlandais auteur d’un triplé face à Dijon ce week-end est sous contrat jusqu’en 2021 et ne se dirige pas vers une prolongation de contrat. Voire maintenant si cette rumeur pourrait devenir sérieuse ? réponse dans les semaines à venir…