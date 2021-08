L’Olympique de Marseille cherche activement un nouvel attaquant capable de suppléer Arkadiusz Milik devant et ainsi lui offrir une sérieuse concurrence.

Si Alexander Sørloth semblait la piste la plus crédible, l’attaquant norvégien privilégie un départ en Espagne lors du mercato et il se rapproche de la Real Sociedad. Ike Ugbo aussi était dans les petits papiers de Pablo Longoria mais l’attaquant va rejoindre la Belgique en provenance de Chelsea. Du coup, c’est le nom de Giovanni Simeone qui revient aujourd’hui avec insistance. Les Marseillais l’apprécient et le club possède même de bon rapport avec Cagliari qui ne semble pas fermée à un départ cet été. Après avoir facilité le prêt de Kevin Strootman du côté de Cagliari en prenant en charge 70% du salaire du Néerlandais, l’OM espère que le club sarde se montrera tout aussi généreux en cas de transfert de Giovanni Simeone. Le fils de Diego Simeone serait aussi intéressé par le projet olympien et son agent pourrait pousser pour un prêt avec option d’achat. Affaire à suivre…