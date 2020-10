Rendez-vous ce soir à partir de 20 h 45 pour la suite de cette Ligue des Nations et notamment le groupe 4, celui de l’Espagne et de l’Allemagne. Résultats.

Ukraine – Espagne 1-0 : Deuxièmes avec six points, les Allemands ne sont qu’à une longueur de l’Espagne, battue en Ukraine (1-0) sur un but de Viktor Tsygankov (76e).

Allemagne – Suisse 3-3 : La Mannschaft a trouvé le chemin des filets par Timo Werner (28e), Kai Havertz (55e) et Serge Gnabry (60e), contre des buts de Mario Gavranovic (5e, 57e) et Remo Freuler (26e) pour la Nati.

Dans le groupe 1 de la Ligue C, l’Azerbaïdjan et Chypre se quittent sur un nul (0-0). Le Luxembourg gagne au Monténégro (2-1). Dans le groupe 1 de la Ligue D, les Îles Féroé dominent Andorre (2-0) et Malte s’impose en Lettonie (1-0). Enfin, dans le groupe 2 de la Ligue D, le Liechtenstein et Saint-Marin se neutralisent (0-0).

