Interviewé par le média croate Sportske, Aleksander Ceferin ne s’est pas vraiment montré impressionné par le niveau de la Ligue 1. Alors que le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich dominent sans partage sur la scène nationale, le président de l’UEFA a estimé que les championnats de France et d’Allemagne n’étaient pas assez compétitifs.

« C’est vrai, ces deux championnats ne sont pas forts, juge le dirigeant slovène. Deux clubs dominent. Il y a plus de concurrence en Italie, mais ils ne sont pas solides financièrement. La Premier League a la plus grande tradition, les supporters sont différents de ceux d’Italie. Quand nous étions en guerre avec la Super League, les supporters anglais nous ont aidés. Les Italiens et les Espagnols n’ont rien fait. Les Allemands et les Français n’y étaient pas puisque leurs clubs n’étaient pas concernés de près », a lancé Ceferin.

Avant d’assurer que le projet de Super League est bel et bien mort : « C’est fini. Ils essaient de satisfaire un peu plus leur ego, mais ça ne pourrait jamais marcher de toute façon », a-t-il glissé.