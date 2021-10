Grand fan de Manchester United, Tyson Fury s’est amusé à provoquer le quintuple Ballon d’Or portugais.

Vainqueur d’un combat épique à Las Vegas ce week-end face à Deontay Wilder, Tyson Fury a conservé son titre de champion du monde des poids lourds. Surnommé le ‘Gyspy King’, le boxeur britannique s’est amusé à défier une autre star de sa ville natale, Manchester. Cristiano Ronaldo est prévenu, il y a un autre roi en ville : « Manchester n’est pas assez grand pour nous deux », a lancé Fury avec un sourire en coin dans une interview accordée à la télévision américaine.

« J’adorerais ramener mon prochain combat pour le titre mondial à Manchester », a également indiqué Tyson Fury. « Cela a toujours été un de mes rêves de combattre à Old Trafford. Le dernier combat était Eubank contre Benn en 1993 et c’était énorme ». Au-delà de la provocation, le boxeur de 33 ans a confié son admiration pour CR7, qui a fait un retour fracassant chez les Red Devils cet été. « Ça va seulement parce que je vis à Morecambe, qui est à plus d’une heure de route. Mais si je vivais en ville, ce serait un vrai problème », a plaisanté le champion.