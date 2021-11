Actuellement avec la Turquie pour participer aux derniers matchs qualificatifs à la prochaine Coupe du Monde au Qatar, Cengiz Ünder s’est blessé. Sa fédération a annoncé la mauvaise nouvelle pour le joueur et son club l’Olympique de Marseille.

Auteur d’un bon début de saison avec l’Olympique de Marseille et dans une bonne forme ces dernières semaines, Cengiz Ünder espérer enchaîner avec l’équipe nationale de Turquie durant cette trêve internationale. Mais l’ailier marseillais s’est blessé au dos et ne disputera pas les prochaines rencontres des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 face à Gibraltar et au Monténégro, annonce la fédération turque ce mardi. »Des discussions ont eu lieu entre les équipes médicales de l’équipe nationale et de l’Olympique de Marseille sur le sujet et il a été convenu qu’il serait opportun de commencer le traitement de Cengiz en Turquie », a indiqué la TFF, sans donner la moindre indication sur la durée de l’indisponibilité du Marseillais. Cette saison, il a joué 15 matchs et 5 buts toutes compétitions.