Pour Pierre Ménès c’est un fait : il y a un gros problème avec les arbitres dans le championnat de France.

Sur son blog, l’ancien chroniqueur du CFC Pierre Ménès a poussé un gros coup de gueule contre l’arbitrage français. En cause notamment, le but refusé à Lucas Paqueta dimanche dernier face au LOSC (0-1). Une grosse boulette de la part de Clément Turpin, reconnue quelques jours plus tard par Pascal Garibian, le directeur technique de l’arbitrage en Ligue 1.

« Voilà que nos amis arbitres sont en stage. Force est de constater que le niveau de l’arbitrage en France est terrible. Le plus grave, c’est que ça touche nos stars. Stéphanie Frappart, la meilleure arbitre du monde, Clément Turpin censé être notre numéro 1. Stéphanie Fappart a eu une arbitrage incohérent et Clément Turpin a refusé un but valable à Paqueta et l’OL. Que Turpin se laisse déjuger par la VAR est un événement et ce que dit Garibian en est un autre. Cela veut dire quoi ? Monsieur Lesage va-t-il être suspendu ? En résumé de tout ça, qu’est-ce qui justifie que Stéphanie Frappart soit mise sur un piédestal ? Le problème, c’est l’opacité. On ne sait pas comment ils sont notés. La sentence tombe à la fin et on ne sait pas de quoi il en retourne. J’en ai marre de voir des joueurs prendre des cartons jaunes pour rien. Letellier a mis un carton à Rami alors qu’il venait calmer un joueur de son équipe. Marquinhos a pris encore un jaune face à Saint-Étienne. Garibian a utilisé le mot ‘magistral’. Cela ne me plait pas du tout. (…) Il manque un dialogue avec les joueurs. Il n’y a plus de relation de confiance entre les arbitres et les joueurs. Cela fait des années que Garibian est à la tête des arbitres et que ça ne change pas. Il faudrait donc peut-être changer de patron.”