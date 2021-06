Pour boucler les transferts de Gerson et Thiago Almada, l’Olympique de Marseille pourrait se séparer du jeune Boubacar Kamara, pisté notamment par les Blues de Chelsea.

À la recherche de renforts dans l’entrejeu pour la saison prochaine, le récent vainqueur de la Ligue des Champions Thomas Tuchel, surveillerait de près le jeune Boubacar Kamara. Encore auteur d’une saison pleine sous les ordres d’André Villas-Boas et Jorge Sampaoli, l’international espoir de 21 ans, est toujours l’un des Marseillais les plus convoités d’Europe. Longtemps annoncé du côté du Milan AC, le Français pourrait finalement débarquer à Chelsea pour former un milieu 100% tricolore avec l’infatigable N’Golo Kanté.

D’après les informations de la presse britannique, Chelsea serait prêt à aligner pas moins de 35 millions d’euros pour recruter Boubacar Kamara. Un montant encore en dessous des 40 millions exigés par le président Pablo Longoria, mais qui devrait déjà amortir une partie des transferts estivaux de l’OM. Le Brésilien Gerson serait tout proche de signer contre un montant compris entre 25 et 30 millions d’euros. Jorge Sampaoli rêve également d’attirer la pépite Thiago Almada et le capitaine des Bleuets, Mattéo Guendouzi. Des transferts séduisants, mais qui demanderont un très gros investissement. Difficile de retenir Kamara dans cette situation.