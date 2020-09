Thomas Tuchel, l’entraîneur parisien, a évoqué la défaite de son équipe face à l’Olympique de Marseille (0-1) en clôture de cette 3ème journée de Ligue 1.

Avant de parler foot, le coach parisien a évoqué l’incident entre Neymar et Alvaro. “Neymar m’a dit que c’était une insulte raciste. Moi je n’ai rien entendu sur le terrain. Le racisme dans notre vie, dans tous les domaines, le sport, ça ne doit pas exister”, a indiqué le coach du PSG en conférence de presse au sujet de cette histoire entre Neymar et Alavaro. Le Brésilien accuse le joueur de l’OM d’une insulte raciste pendant le classique entre le PSG et l’OM (0-1).

Avant de poursuivre : “Nous sommes une équipe avec beaucoup de Sud-Américains : c’est une mentalité qui donne aussi des choses spéciales. Il y a beaucoup d’émotions dans l’équipe. C’est aussi une force pour nous, cela nous donne beaucoup d’énergie et de caractère. Les dix dernières minutes de la première période, on a perdu du temps à discuter. À la mi-temps, on s’est dit de jouer car on était la meilleure équipe sur le terrain. Je regrette les trois dernières minutes du match car ça va nous coûter cher.”

Et de terminer : “Cette équipe a été exceptionnelle à Lisbonne (en Ligue des champions). On a trop donné au Portugal. On était mort après les matchs pendant deux ou trois jours. Il n’y a pas de doutes qu’il fallait donner des vacances aux joueurs. Surtout quand on voit la détermination avec laquelle ils sont revenus. On est le seul club du Final 8 à ne pas avoir joué pendant quatre mois. Après, il ne faut pas mélanger les choses dans notre tête : le résultat et la qualité du match de ce soir. Le football est le seul sport de ballon où, après une telle performance, on peut perdre quand même.”