À la recherche d’un buteur de classe mondiale pour la saison prochaine, Chelsea aurait déjà approché le Polonais Robert Lewandowski en vue d’un transfert stratosphérique cet été.

En inscrivant un penalty le week-end dernier face à Fribourg (2-2), Robert Lewandowski a atteint la barre hallucinante des 40 buts en championnat cette saison, égalant au passage le record de Gerd Müller. Toutes compétitions confondues, le Polonais est également le plus prolifique d’Europe avec un total de 47 buts, soit 6 de plus que le Parisien Kylian Mbappé. Et alors qu’il marche sur l’eau dans le championnat allemand, Lewandowski commencerait à se poser des questions sur son avenir, alors que son contrat au Bayern Munich se termine dans deux ans.

Il y a quelques jours, la presse britannique affirmait notamment que le buteur de 32 ans était « intéressé » par Manchester City et Chelsea, les deux finalistes de la Ligue des champions. Un appel du pied que n’ont pas ignoré les dirigeants des Blues. En effet, selon les informations de Sky Sports Germany, le club de Chelsea a déjà contacté Robert Lewandowski en vue d’un transfert cet été. Le Polonais fait partie de la liste des attaquants de classe mondiale dont rêve Thomas Tuchel pour étoffer son effectif la saison prochaine, aux côtés d’Erling Haaland et Harry Kane. L’argent ne devrait pas être un problème pour le club londonien étant donné que le propriétaire Roman Abramovitch mettra environ 150 millions d’euros à disposition de l’ancien coach du PSG cet été et que le transfert de Lewandowski est estimé à « seulement » 60 millions d’euros d’après la presse allemande.