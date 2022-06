💪🏾 Destaque em todas as categorias de base do #Galo, Sávio foi alçado ao time profissional alvinegro ainda com 16 anos. Conquistou títulos, balançou as redes e fez a alegria da Massa! 🏴🏳️



🔥🇧🇷 Na Seleção Brasileira, acumulou convocações pelas categorias sub-20, sub-15 e sub-17.