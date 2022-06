Maintenu en Ligue 1 pour la saison prochaine, l’ESTAC Troyes cherche à se stabiliser dans le plus haut niveau du football français. Malgré tout, le club de l’Aube devrait perdre quelques éléments au cours du mercato et c’est Issa Kaboré qui pourrait faire ses valises en premier.

Plusieurs sources britanniques évoquent un fort intérêt de la part du club de Nottingham Forrest pour le latéral droit troyen Issa Kaboré. Promu dans l’elite du football anglais il y a quelques jours, Forrest cherche à se renforcer pour la saison prochaine et les qualités de l’international burkinabé de 21 ans ne semblent pas laisser indifférentes les dirigeants anglais. Prêter par Manchester City à Troyes la saison dernière, il a disputé 32 matchs de championnat et son prêt a été automatiquement prolongé dans l’Aube jusqu’en 2023. Le latéral troyens avait été élu en janvier dernier meilleur jeune de la CAN 2022. Affaire à suivre…