C’est un AS Monaco en pré-crise que le promu troyen accueille en ce tout début d’après-midi, pour le compte de la 4e journée de Ligue 1.

L’ASM a en effet subi une cruelle désillusion en voyant son rêve de C1 s’envoler face au Shakthar Donetsk, et n’a pris qu’un point lors des trois premières journées. 19e au classement avant le coup d’envoi, le club de la Principauté se présente qui plus est au Stade de l’Aube amoindri par quelques absences majeures : Niko Kovac est privé de Mannone, Sidibé et Volland, blessés, et de Golovin, suspendu.