Selon les informations de Foot Mercato, Troyes, promu en Ligue 1 cette saison et le FC Metz surveille la situation du milieu de terrain Michaël Cuisance, sous contrat jusqu’en 2024 avec le Bayern Munich. Ce dernier réclame 10 millions d’euros pour libérer le français.

Michaël Cuisance de retour en ligue 1 ? Après un prêt décevant du côté de l’Olympique de Marseille, son profil plait à Troyes et à Metz qui pour le moment surveille de loin la situation du milieu de terrain, comme l’annonce Foot Mercato. Le français plait également en Europe: en Italie, Venise a fait une offre comme un gros club turc et un gros club russe dont les noms n’ont pas filtré ont d’ores et déjà soumis une première offre au club munichois. Toujours selon le média sportif, les dirigeants bavarois réclament 10 millions d’euros pour laisser partir son joueur, sous contrat jusqu’en juin 2024.