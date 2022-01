Selon les informations du quotidien l’Est clair et confirmées par Foot Mercato, Troyes est sur le coup pour récupérer Blaise Matuidi annoncé en partance des Etats-Unis.

Ca s’agite à Troyes ! Après le départ de Laurent Batlles et l’arrivée de Bruno Irles sur le banc du promu, une rumeur enflamme le club de l’Aube. Selon les informations de l’Est Clair et de Foot Mercato, Troyes rêve de récupérer Blaise Matuidi. A 34 ans le milieu de terrain français est sous contrat avec l’Inter Miami en MLS, jusqu’au 31 décembre 2022, mais cela ne se passe pas comme prévu. En effet, la franchise floridienne est déçue du rendement du champion du monde 2018 surtout à cause de son salaire important. Du coup, le club entrainé par Phil Neville veut se débarrasser de l’ancien parisien et a même déjà trouvé son remplaçant avec le milieu axial Jean Mota. Troyes sont déjà sur le coup mais n’est pas seul puisque le club du Moyen-Orient, Al Gharafa, serait prêt à lui offrir un énorme contrat, selon Foot Mercato.